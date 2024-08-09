TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'güven' vurgusu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2024-2025 futbol sezonu öncesi yayımladığı mesajda "güven" vurgusu yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2024-2025 futbol sezonu öncesinde yayımladığı mesajda "güven" vurgusu yaptı.
Hacıosmanoğlu, TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajında, "Her zaman açıkça ifade ettiğim gibi futbolun patronu kulüplerimizin değerli başkanları, gerçek sahibi de tribünleri dolduran barış ve kardeşlik duygularıyla futbola coşku katan taraftarlar ve futbolseverlerdir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bize düşen görev, dünyanın en sevilen oyununun adil ve adaletli olarak, renk ve forma ayırt etmeksizin, güven ikliminde oynanmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun marka değerini uluslararası alanda hak ettiği seviyeye çıkarılması için çalışacaklarını ifade eden Hacıosmanoğlu, mesajında şunları kaydetti.
"Çıktığımız bu yolda kendimizden emin olarak tarafsız ve ilkeli bir şekilde ilerleyeceğiz. Tribünlerde ve ekran başında futbol oyununun güzelliklerini izleyeceğimiz yeni sezonda, bölgesinde futbolun da lideri olmayı hedefleyen büyük Türkiye'ye yakışır adil oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve bilinçli davranmaya davet ediyorum. Böylece milli takımlarımız ile daha da gurur duyacağımız ve hak ettiğimiz başarıları elde edeceğimiz günlerin de zemini oluşacaktır. 2024-2025 futbol sezonunda tüm kulüplerimizin, futbolcuların, teknik ekiplerin, hakemlerin ve taraftarların sağlıklı, başarılı bir sezon geçirmelerini, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizin de ülke puanımızı yükseltecek başarılar elde etmelerini dilerim."
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