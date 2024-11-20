Tunus'tan Cezayir ve Fas'a şok suçlama!
Tunus Milli Takım Teknik Direktörü Kais Yaakoubi, Cezayir ve Fas'ın önemli oyuncuları para karşılığında milli takımlarına dahil ettiğini iddia etti.
Tunus Milli Takım Teknik Direktörü Kais Yaakoubi, Cezayir ve Fas'ın önemli oyuncuları para karşılığında milli takımlarına dahil ettiği iddiasında bulundu.
Sporx'te yer alan habere göre, Kais Yaakoubi yaptığı açıklamada, "Milli takımımız neden mi iyi performans göstermiyor. Doğru soruları sormanız gerekiyor. Cezayir ve Fas'ın Amine Gouiri ve Rayan Cherki gibi çifte vatandaşlığı olan oyuncuları ücretsiz bir şekilde aldığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle hayır." ifadelerini kullandı.
"HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ"
Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Bu ülkeler çifte vatandaşlığı bulunan oyuncuları almak için elinden geleni yapıyor. Daha önce Cezayir takımıyla iki Dünya Kupası ve iki Afrika Uluslar Kupası'na katılmış bir kaleci antrenörüyle çalıştım. Bana hayal bile edemeyeceğiniz inanılmaz şeyler söyledi." diye konuştu.
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