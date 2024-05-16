Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu seçildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Tayland'da bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:56
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu seçildi
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bu yıl 74.'sü düzenlenen FIFA Kongresi sırasında bir araya geldi.

Ülkemizin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Türkmenistan ve Özbekistan Futbol Federasyonlarının başkanları ve üst düzey yetkililerinin yer aldığı görüşmede Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğlulları temsil etti. Toplantıya FIFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov da katıldı.

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEÇİLDİ

Devam eden işbirliği anlaşması kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 1 yıllık dönemin konsey başkanlığını Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmasına karar verildi. Öte yandan, 2024 yılının sonbahar aylarında Genç Millî Takımlar yaş gruplarından birinde düzenlenecek olan turnuvaya Türkiye'nin ev sahipliği yapması uygun görüldü.


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