TFF resmen açıkladı: Transfer dönemi tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu transfer döneminin 24 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:27
TFF resmen açıkladı: Transfer dönemi tarihleri belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te bitecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."


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