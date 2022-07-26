Türk futbol hakemliğinde yeni sezon yeniliklerle başlıyor
Türk futbolunda 2022-2023 sezonuyla beraber, yapılan değişikliklerle hakemlikte yeni bir dönem başlayacak.
Türk futbolunda 2022-2023 sezonuyla beraber, yapılan değişikliklerle hakemlikte yeni bir dönem başlamış olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2022-2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri'nde yapılan açıklamalar doğrultusunda; hakem değişim programı, atamalar, VAR, gözlemci ve eğitim gibi konularda dikkati çeken yenilikler şu şekilde:
GEREKİRSE HAKEM DEĞİŞİM PROGRAMI UYGULANACAK
Bazı Avrupa ülkeleri ile UEFA ve CONMEBOL arasında uygulanan "hakem değişim programı" (Erasmus gibi) gerekirse devreye sokulacak. Bu sadece elit ve birinci kategori hakemleri kapsayacak; karşılıklılık ilkesi ön planda olacak.
HAKEM ATAMALARI HİBRİT SİSTEMLE
Süper Lig atamaları hibrit sistemle yapılacak. 3 ayrı havuzda toplanılan 40 ayrı kaynak ile atamalar otomatik olarak gerçekleştirilecek. MHK takdiri ancak çok zorunlu olursa devreye girecek.
YABANCI VAR HAKEMİ
FIFA'da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı VAR (Video Yardımcı Hakem) kadrosu kurulacak. Sahadaki hakemler sadece sahaya yoğunlaşacak, hem sahada hem VAR'da bulunarak konsantrasyonunu kaybetmeyecek.
Gerekli görüldüğünde diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak.
BİRİ STATTA, BİRİ RİVA'DA İKİ GÖZLEMCİ
Biri maçın oynandığı stadyumda diğeri ise Riva'da olmak üzere iki gözlemci karşılaşma için görev yapacak. Her iki gözlemcinin not ortalaması, hakemin notu olacak. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecek. Raporlar maç bittikten sonra dijital uygulama üzerinden 3 saat içinde merkeze gönderilecek.
Süper Lig gözlemci yaşı UEFA yaşı olan 70'e yükseltildi.
HAKEM EĞİTİMCİLERİ DALLAS VE GIL OLDU
UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rossetti'nin yardımcısı Hugh Dallas, MHK'nin yeni UEFA Eğitim Danışmanı olarak görev yapacak.
VAR hakemliği eğitiminde de UEFA'nın VAR eğitimcisi Pawel Gil ile çalışılacak.
HAKEMLERE PSİKOTEKNİK TEST
Bugüne kadar fiziki testler yapılan hakemler, yeni sezon öncesi İstanbul Üniversitesiyle iş birliğiyle 10 ayrı testi içeren psikoteknik testlere de tabi tutuluyor.
TFF Yönetim Kurulu ayrıca yeni sezon öncesi hakemlerin ücretlerinde iyileştirme yaptı. VAR hakemi ile saha hakemi arasında büyük orandaki ücret farklılığı ortadan kaldırıldı.
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