UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
UEFA, Türk hakem Abdülkadir Bitigen'e Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında görev verdi.
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, İsviçre ekibi Young Boys ile Letonya temsilcisi Liepaja arasında 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tugay Kaan Numanoğlu üstlenecek.
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