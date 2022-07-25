Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı

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Barak Bahar Turnuvası’nın final maçında hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrası yeşil saha karıştı. Karara sinirlenen futbolcular, hakeme saldırmaya çalışırken, çıkan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:44

Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki kırsal mahalleleri arasında Şehit Cemal Bozkurt anısına düzenlenen Barak Bahar Turnuvası finalinde Öncülerspor ile Yazırspor karşılaştı.

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Barak Bahar Turnuvası kırmızı kart hakem

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