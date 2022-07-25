Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
Barak Bahar Turnuvası’nın final maçında hakemin gösterdiği kırmızı kart sonrası yeşil saha karıştı. Karara sinirlenen futbolcular, hakeme saldırmaya çalışırken, çıkan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki kırsal mahalleleri arasında Şehit Cemal Bozkurt anısına düzenlenen Barak Bahar Turnuvası finalinde Öncülerspor ile Yazırspor karşılaştı.
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