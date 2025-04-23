Türk futbol tarihinde bir ilk: Yunanistan'dan Halil Umut Meler kararı!
Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK ile Olympiakos arasında oynanacak Şampiyonluk Turu maçında Halil Umut Meler'in düdük çalacağını açıkladı. Yunan basını haberi son dakika olarak verdi.
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu mücadelesinde AEK ile Olympiakos 27 Nisan Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Yunanistan Futbol Federasyonu, AEK - Olympiakos maçına sürpriz bir hakem ataması yaptı.
DEV MAÇI HALİL UMUT MELER YÖNETECEK
Yunan basınında yer alan son dakika bilgilerine göre bu dev karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.
TARİHTE BİR İLK
Bu kararla birlikte, ilk kez bir Türk hakem Yunanistan Süper Ligi tarihinde maç yönetmiş olacak.
Öte yandan Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Yunanistan Futbol Federasyonu hakemlerinden Tasos Papapetrou olacak.
VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da ise Koumbarakis ile Sidiropoulos'un görev yapacağı belirtildi.
Etiketler: #Halil Umut Meler #AEK #Olympiakos
Spor Haberleri
- Yunanistan'dan Halil Umut Meler kararı!
- Samandıra'da Ali Koç - Mourinho zirvesi!
- Zeynep Sönmez kimdir?
- Şansal Büyüka'dan Fenerbahçe değerlendirmesi
- Mertens'ten Galatasaray'ın son teklifine ret!
- NBA'de yılın 6. oyuncusu Payton Pritchard oldu
- Lakers, Doncic'in 31 sayısıyla seriyi 1-1'e getirdi!
- Murat Kazgan ve Ata Bayraktar, Cumhuriyet'e konuştu!
- 'Her takımın birkaç adım önünde'
- Sergen Yalçın'dan kalan 6 hafta için flaş iddia!
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Silivri'de korkutan deprem!
- İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem!
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Kurtulmuş'tan Anıtkabir'de büyük gaf
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
- Karısını aklından çıkaramayan 4 erkek burcu
- Bahçeli'nin ardından Türköne'den yeni açıklama