Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu belli oldu: Milli futbolcu rekor kırdı!

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemde yakaladığı çıkışla takımını sırtlayan isimlerin başında yer aldı.

Genç oyuncunun talipleri artarken piyasa değeri de doğru orantılı yükseldi.

LAMINE YAMAL'IN ARKASINDA

Milli yıldız, Kopa Trophy'de de bu sezon adından söz ettirdi. Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterirken Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer aldı.

Kenan Yıldız'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri ise kısa sürede 50 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya yükseldi.

ARDA GÜLER TAKİPTE

Kenan Yıldız, kendisine biçilen piyasa değeri ile Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu.

En değerli Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı geçen hafta piyasa değerini 15 milyon Euro artırarak 60 milyon Euro'ya çıkaran Real Madrid'in yıldızı Arda Güler takip ediyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Juventus ile 2023'te sözleşme imzalayan ve o dönem 1 milyon Euro değere sahip olan milli futbolcu, geçen iki yılda değerini 75 milyon Euro'ya çıkarmayı başardı.

Chelsea ve Arsenal'ın yakından takip ettiği Kenan Yıldız, bu sezon Juventus'ta 8 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

EN DEĞERLİ TÜRK FUTBOLCULAR

Türk futbol tarihinin en değerli oyuncuları listesi şu şekilde:

Kenan Yıldız: 75 milyon Euro (2025)

Arda Güler: 60 milyon Euro (2025)

Hakan Çalhanoğlu: 45 milyon Euro (2024)

Çağlar Söyüncü: 45 milyon Euro (2021)

Orkun Kökçü: 35 milyon Euro (2023)

Cengiz Üner: 35 milyon Euro (2018)

Arda Turan: 35 milyon Euro (2015)

Ozan Kabak: 32 milyon Euro (2020)

Ferdi Kadıoğlu: 30 milyon Euro (2024)

Merih Demiral: 30 milyon Euro (2020)