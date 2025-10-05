Juventus-Milan maçında kazanan çıkmadı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 23:54:00
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Milan ile 0-0 berabere kaldı.

Serie A'nın 6. haftasında Juventus, sahasında Milan'ı konuk etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı. Milan'da Christian Pulisic, 53. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLADI

Juventus forması giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 69. dakikada yerini Dusan Vlahovic'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligdeki puanını 12'ye çıkartırken milli araya 4. sırada girdi. Milan ise 13 puan ile haftayı liderin 2 puan gerisinde 3. sırada kapattı.

Ligde gelecek hafta Juventus, Como'ya konuk olacak. Milan, Fiorentina'yı konuk edecek.

