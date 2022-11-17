Türk futbolu darboğazda: Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a haciz!
Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın ödemelerini yapmadığı gerekçesiyle Trabzonspor'a icra başlattı.
Türk futbolu darboğaza girdi. Aralarında dört büyüklerin de olduğu birçok kulüp özellikle iç piyasada bonservis bedeli ödemekte zorlanıyorlar. Son olarak geçen yılın şampiyonu Trabzonspor'un Kasımpaşa'dan sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın taksitlerini ödeyemeyediği ortaya çıktı.
Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Kasımpaşa Kulübü, Trabzonspor'a önce sözlü ardından yazılı ihtar gönderdiği halde ödeme gerçekleşmeyince haciz yolunu seçmek zorunda kaldı.
Birçok Anadolu kulübünün de benzer durumda olduğu ve özellikle ülke içindeki transferlerden doğan alacakları ödeyemeyediği konuşuluyor. Yurt dışı bağlantılı ödemeler ise UEFA ve FIFA korkusu nedeniyle kulüp yönetimlerinin şahsi katkılarıyla şimdilik ödeniyor.
Türk futbolunu bekleyen başka bir sıkıntı ise, bankaların yeni gelir kalemi göstermeyen kulüplere bir lira bile kredi açmaması oldu.
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