Türk Hava Yolları Fransa'da kazandı
CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Türk Hava Yolları, deplasmanda karşılaştığı Volley Mulhouse'u setlerde 3-0 mağlup etti.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-0 yendi.
Mulhouse Spor Sarayı'nda oynanan maçı Türk Hava Yolları, 25-18, 25-15 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
İki ekip, rövanş mücadelesinde 1 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
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