Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'ya set vermedi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'ya set vermedi!
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 15:48

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0'lık set skoruyla mağlup etti.  

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)

Kuzeyboru: Lazareva, Liray Akpınar, Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul (Dilek Ekşi, Yaren Işık, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)

Setler: 25-8, 26-24, 25-16

Süre: 76 Dakika (18, 35, 23)


Etiketler: #Türk Hava Yolları #Kuzeyboru #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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