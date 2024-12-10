Türk Hava Yolları sahasında set vermeden kazandı!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Macaristan'ın MBH takımını 3-0 yendi.

Türk Hava Yolları sahasında set vermeden kazandı!
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:54

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında MBH'yi konuk etti. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Rakibini iki maçta da aynı skorla geçen Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, play-off'ta Fransa'nın Volero Le Cannet ile Belçika'nın Asterix Avo Beveren mücadelesinden turu geçen takım ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Dominik Biegajlo (İngiltere), Mirza Basic (Bosna Hersek)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Çağla Akın, Ada Germen, Selin Çoşkun)

MBH: Kosekova, Caraballo, Kiss, Kocic, Hurst, Mayer (Kertesz, Nemeth)

Setler: 25-14, 25-19, 25-17

Süre: 56 dakika (17, 19, 20)


Etiketler: #Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı #MBH #CEV Kupası

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