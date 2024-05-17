Türk Telekom - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Türk Telekom ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Ankara Arena'da oynanacak serinin ikinci maçı saat 18.00'de başlayacak.
TÜRK TELEKOM - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek.
Türk Telekom'un kazanması halinde ise serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu!
- 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis!
- Yunanlardan Fatih Terim'e büyük tepki!
- Soylu’dan muhabire müdahale
- 25 yıllık öğretmen çiftçi oldu: 15 bin saksıda üretim
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’
- 'O bürokrat haddini aştı'