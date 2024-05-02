Anadolu Efes'ten Tomislav Mijatovic kararı! Resmen açıklandı...

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Hırvat başantrenör Tomislav Mijatovic ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:53
Anadolu Efes'ten Tomislav Mijatovic kararı! Resmen açıklandı...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic göreve getirilmişti.

TOMİSLAV MİJATOVIC'E 2 YILLIK SÖZLEŞME

Lacivert-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak!" ifadelerine yer verildi.


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