Anadolu Efes'ten Tomislav Mijatovic kararı! Resmen açıklandı...
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Hırvat başantrenör Tomislav Mijatovic ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic göreve getirilmişti.
TOMİSLAV MİJATOVIC'E 2 YILLIK SÖZLEŞME
Lacivert-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak!" ifadelerine yer verildi.
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