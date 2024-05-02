Anadolu Efes'ten Tomislav Mijatovic kararı! Resmen açıklandı...

Yayınlanma: 02.05.2024 - 13:53

Güncelleme: 02.05.2024 - 13:53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Tomislav Mijatovic göreve getirilmişti.

TOMİSLAV MİJATOVIC'E 2 YILLIK SÖZLEŞME



Lacivert-beyazlı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak!" ifadelerine yer verildi.