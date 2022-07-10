Türk Telekom Basketbol Takımı, Semih Erden'i transfer etti

Türk Telekom Basketbol Takımı, milli oyuncu Semih Erden'i transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 17:04
Türk Telekom Basketbol Takımı, Semih Erden'i transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 35 yaşındaki pivot Semih Erden'i kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Semih Erden'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Semih" ifadeleri kullanıldı.


ING Basketbol Süper Ligi Türk Telekom Spor Kulübü Semih Erden
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