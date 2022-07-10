Türk Telekom Basketbol Takımı, Semih Erden'i transfer etti
Türk Telekom Basketbol Takımı, milli oyuncu Semih Erden'i transfer etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 35 yaşındaki pivot Semih Erden'i kadrosuna kattı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Semih Erden'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Semih" ifadeleri kullanıldı.
Yeni sezonda Semih Erden de aramızda!— Türk Telekom SK (@TurkTelekom_SK) July 10, 2022
Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Semih Erden'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin #SemihErden pic.twitter.com/WvklAU5IXb
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