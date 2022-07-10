İstanbulspor'un kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'un kamp kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:49
İstanbulspor'un kamp kadrosu açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın Bolu kampında yer alacak isimler şöyle:

Alp Arda, Mücahit Serbest, İsmail Şahinbaş, Marin Ljubic, Okan Erdoğan, Michael Ologo, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Ferhat Yazgan, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk, Aldin Cajic, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Kristal Abazaj, Berkay Görmez, Kağan Miray Bağış, İbrahim Yılmaz, Emir Kaan Gültekin, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, Ali Yaşar, Amar Skrilej.


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