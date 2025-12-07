Türk Telekom, Esenler Erokspor deplasmanında güldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 23:17:00
AA
Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'u 67-61 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasının kapanış maçında Türk Telekom, deplasmanda Esenler Erokspor'u 67-61 yendi.

Türk Telekom, sezondaki 6. galibiyetini elde ederken Esenler Erokspor, 6. kez mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Esenler Erokspor: Pangos 4, Galloway 5, Simmons 13, Cornelie 10, Egehan Arna 11, Crawford 10, Erten Gazi, Love 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 6

Türk Telekom: Devoe 7, Alexander 10, Usher 18, Simonovic, Doğuş Özdemiroğlu 19, Berkan Durmaz 2, Smith 8, Trifunovic 1, Yavuz Gültekin, Bankston 2

1. Periyot: 17-15

Devre: 25-28

3. Periyot: 45-52

Beş faulle çıkanlar: 39.89 Cornelie, 35.00 Ahmet Duverioğlu (Esenler Erokspor), 39.88 Alexander, 36.59 Bankston (Türk Telekom)

İlgili Konular: #Türk Telekom #Basketbol Süper Ligi #Esenler Erokspor

