Türk Telekom final için avantajı kaptı
Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 98-94 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Türk Telekom, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yendi.
İlk periyotta iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, mücadelenin ilk 5 dakikası 13-10 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi. Son dakikaya kadar çekişmeli geçen ilk periyot, Pınar Karşıyaka'nın 25-23 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Delgado ve Jaylon Brown'un sayılarıyla 12. dakikada 4-0'lık seri yakaladı ve farkı 6 sayıya (23-29) çıkardı. Konuk ekibe; Taylor, Sestina, Jones ve Grant ile karşılık veren Türk Telekom, 18. dakikada bir sayı (42-41) öne geçti. Vitto Brown ve Delgado'nun sayılarıyla aradaki farkı kapatan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 50-48 önde girdi.
İKİNCİ MAÇ SALI GÜNÜ
Üçüncü periyoda katı savunma yaparak başlayan Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'ya 4 dakikada 3 sayı imkanı tanıdı. Boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, Jones, Grant, Bouitelle ve Semih Erden basketleriyle farkı 25. dakikada farkı 6 sayıya (62-56) çıkardı. Karşılıklı sayıların atıldığı üçüncü çeyreği Türk Telekom, 73-70 önde tamamladı.
Final periyoduna Angola ve Thomas Akyazılı'dan bulduğu 2 üçlükle başlayan Pınar Karşıyaka'ya, Türk Telekom, boyalı alandan Bouteille ve Grant ile karşılık verdi. Mücadelenin 34. dakikası 80-80 eşitlikle geçildi. Bu dakikada sonra her iki takımda hücumda ve savunmada etkili oynarken, daha az hata yapan Türk Telekom, müsabakayı 98-94 kazandı.
Serinin ikinci maçı 6 Haziran Salı günü 20.00'de yine Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Türk Telekom: Rıdvan Öncel, Grant 18, Berk Demir 3, Bouteille 17, Jones 25, Mehmet Yağmur 3, Semih Erden 2, Taylor 13, Erkan Yılmaz 5, Sestina 12
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 12, Jaylon Brown 11, Angola 22, Vitto Brown 14, Delgado 15, Mc Collum 10, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı 7, Deniz Kılıçlı 3
1. Periyot: 23-25
Devre: 48-50
3. Periyot: 73-70
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