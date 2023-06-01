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Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 11:46
Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında Galatasaray Nef ile sahasında karşılaşacak.

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY NEF MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

TÜRK TELEKOM - GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

SERİDE DURUM EŞİT

Normal sezonu lider bitirerek, play-off'a 8. sıradan giren Galatasaray Nef'i, Ankara'daki ilk maçta 94-85 mağlup eden Türk Telekom, rövanşı ise farklı kaybetti. Galatasaray Nef, İstanbul'daki maçı 86-71 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.

Türk Telekom, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçını da kazandı.

Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.


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