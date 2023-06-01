Türk Telekom - Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Nef, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında deplasmanda Türk Telekom ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi son maçında Galatasaray Nef ile sahasında karşılaşacak.
TÜRK TELEKOM - GALATASARAY NEF MAÇI SAAT KAÇTA?
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
TÜRK TELEKOM - GALATASARAY NEF MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
SERİDE DURUM EŞİT
Normal sezonu lider bitirerek, play-off'a 8. sıradan giren Galatasaray Nef'i, Ankara'daki ilk maçta 94-85 mağlup eden Türk Telekom, rövanşı ise farklı kaybetti. Galatasaray Nef, İstanbul'daki maçı 86-71 kazanarak seriyi 1-1'e getirdi.
Türk Telekom, bu sezon sahasında oynadığı 16 lig maçını da kazandı.
Bu maçı kazanan takım adını yarı finale yazdıracak ve Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!