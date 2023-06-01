Galatasaray 23. kez şampiyon: İşin sırrı 'takım ruhu'

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:48

Galatasaray, Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşırken bu büyük başarının perde arkasında başkan, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm çalışanların sezon boyu büyük bir ekip ruhuyla hareket etmesi var.

11 Haziran 2022’de yapılan olağanüstü genel kurulla başkanlığa seçilen Dursun Özbek, sezona kısa süre kala hızlı bir çalışma başlattı. Teknik direktörlüğe Okan Buruk, futbolun başına da Erden Timur getirildi. İlk hedef, geçen sezonu 13. sırada bitiren ve hayal kırıklığı yaşayan camianın yeniden başarıya odaklanmasıydı. Özbek, Florya’da Cenk Ergün, Ayhan Akman ve Uğur Yıldız’dan oluşan camiayı bilen, kariyerli bir futbol ekibi kurdu. Herkes kendi alanında rahat çalıştı.

HEM HOCA HEM ARKADAŞ

Buruk, kariyerli ve bir anlamda üzerinde “egolu” algısı olan takımdaki yıldız isimleri yönetmeyi iyi başardı. Futbolcularıyla yakın iletişim kurdu, hepsine arkadaş gibi davranıp duygularını paylaştı. Mertens, Icardi, Oliveira, Muslera, Torreira gibi isimlerin tecrübesinden yararlandı. Okan Buruk, ilk 11’deki 3 yerli oyuncu kuralı nedeniyle sezonun ilk haftalarında zorlandı ve Yunus ile Kerem tercihinden dolayı çok eleştirildi. Ancak inat etmedi, farklı formülleri devreye soktu. Her oyuncusundan verim almayı başardı; Rashica, Barış Alper, Midtsjö, Dubois, Kazımcan, Adekugbe örnekleriyle takımda as ve yedek futbolcu anlayışını ortadan kaldırdı, herkesin kendini forma için hazır tutmasını sağladı.

TRANSFER SİHİRBAZI TİMUR

Timur, göreve hızlı başladı. Mertens ve Torreira’nın transfer edilip aynı uçakla İstanbul’a getirilmesi taraftarı motive etti. Seferovic ile Oliveira’nın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş’la girilen rekabet sonrası Abdülkerim Bardakcı’nın transfer edilmesi hedeflenen kadronun en önemli yapı taşlarıydı. Aklı ayrılıkta olan Nelsson kalmaya ikna edildi. Lyon’dan sağ bek Dubois alındı, kadro dışı bırakılmış Boey özür dileyip takıma döndü. Midtsjö ve Kazımcan’ı da kadrosuna katan Galatasaray asıl bombayı transferin son günü olan 8 Eylül’de patlattı. PSG’den dünya yıldızı Icardi, Manchester United’dan Juan Mata’nın yanı sıra Rapid Wien’den Yusuf Demir, Norwich’ten Rashica ve Aalborg’tan Ross transfer edildi. Devre arası transferinin yıldızı ise Zaniolo oldu.

‘GİDİYOR’ DERKEN 14 MAÇLIK SERİ

Florya’daki birinci gün futbolcularına “Şampiyon olacağız” diyen Okan Buruk, ilk haftalarda takım az gol attığı için çok eleştirildi. Sarı-kırmızılılar, ilk 10 maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 18 puanla 8. sıradaydı. O günlerde Buruk’la yollar ayrılabilir gündemi varken Galatasaray 12. haftadan itibaren Süper Lig tarihine geçen 14 maçlık galibiyet serisinin fitilini deplasmanda Karagümrük’ü yenerek ateşledi. Ardından sarı-kırmızılılar, 15. haftada Fenerbahçe’den liderlik koltuğunu aldı ve hiç bırakmadı.

1. hafta / Antalya-Galatasaray: 0-1 / Gomis 89.dakikada oyuna girdi 90’da golünü attı.

3. hafta / Ümraniye-Galatasaray: 0-1 / Gomis’in 86’daki golü 3 puan getirdi.

5. hafta / Galatasaray-Gaziantep: 2-1 / G.Saray 1-0 geriye düştü, Gomis’le 1-1 yaptı, Abdülkerim kırmızı gördü, 73’te Gomis penaltı kaçırdı. 90+1’de Seferovic’in golüyle 2-1 kazandı.

13. hafta / Galatasaray-Beşiktaş: 2-1 / Icardi’nin 2 golüyle derbi zaferi elde etti.

14. hafta / Başakşehir-Galatasaray: 0-7 / 7 gollü galibiyetle şampiyonluk iddiasını ispatladı.

18. hafta / Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3 / G.Saray 1 puan farkla lider gittiği Kadıköy’de F.Bahçe’yi farklı yenip psikolojik üstünlüğü kazandı.

22. hafta / Galatasaray-Ümraniye: 3-2 / G.Saray evinde 2 kez geriye düştüğü maçı yine Icardi’nin 2 golüyle çevirmeyi başardı.