Türk Telekom kendi evinde kazandı!
Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında kendi evinde ağırladığı Mersin Spor'u 94-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Türk Telekom, Mersin Spor'u evinde 94-80 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş
Türk Telekom: İsmet Akpınar 23, Alexander 10, Brown 19, Hanlan 8, Berkan Durmaz 7, Rodas 12, Smith, Makoundou 10, Mahir Ağva, Emre Melih Tunca 5
Mersin Spor: Olaseni 19, Cobbs 22, Pineiro, Cruz 9, Canberk Kuş 4, Magnay 1, Efianayi 15, Emre Tanışan 4, Kartal Özmızrak 6
1. Periyot: 23-26
Devre: 51-48
3. Periyot: 68-68
Beş faulle çıkan: 37.01 Cruz (Mersin Spor)
Etiketler: #Türk Telekom #Mersin Spor #Basketbol Süper Ligi
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