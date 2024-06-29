Türk Telekom, Max Heidegger'i kadrosuna kattı

Türk Telekom, 27 yaşındaki oyun kurucu Max Heidegger'i transfer ettiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 17:18
Türk Telekom, Max Heidegger'i kadrosuna kattı
Abone Ol google-news

Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, İsrail, ABD ve Avusturya pasaportları bulunan oyun kurucu Max Heidegger'i transfer etti.

Kulübün sosyal medaya hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezonu Umana Reyer Venezia'da tamamlayan Max Heidegger'i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Max Heidegger." ifadelerine yer verildi.

Türkiye liginin 2022-23 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu; Maccabi Playtika, Bnei Herzliya, EWE Baskets Oldenburg, Saski Baskonia, Windy City Bulls ve Umana Reyer kulüplerinde de oynadı.


Türk Telekom haberleri Max Heidegger haberleri Basketbol Süper Ligi haberleri

İlgili Haberler

Türk Telekom, Galatasaray'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti!

Türk Telekom, Galatasaray'dan İsmet Akpınar'ı transfer etti!
Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la imzaladı

Türk Telekom, başantrenör Erdem Can'la imzaladı
Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Javon Bess'i transfer etti

Türk Telekom, ABD'li basketbolcu Javon Bess'i transfer etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler