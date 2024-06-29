Türk Telekom, Max Heidegger'i kadrosuna kattı
Türk Telekom, 27 yaşındaki oyun kurucu Max Heidegger'i transfer ettiğini açıkladı.
Erkekler Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, İsrail, ABD ve Avusturya pasaportları bulunan oyun kurucu Max Heidegger'i transfer etti.
Kulübün sosyal medaya hesabından yapılan açıklamada, "Geçen sezonu Umana Reyer Venezia'da tamamlayan Max Heidegger'i takımımıza kattık. Aileye hoş geldin Max Heidegger." ifadelerine yer verildi.
Türkiye liginin 2022-23 sezonunda Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu; Maccabi Playtika, Bnei Herzliya, EWE Baskets Oldenburg, Saski Baskonia, Windy City Bulls ve Umana Reyer kulüplerinde de oynadı.
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