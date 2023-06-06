Türk Telekom - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final serisi ikinci maçında kendi evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.
Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom, kendi evinde Ufuk Sarıca'nın takımı Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
İZMİR'E AVANTAJLI GİTMEK İSTİYOR
İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.
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