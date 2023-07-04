Türk Telekom, Tony Taylor'la yollarını ayırdı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 32 yaşındaki oyun kurucu Tony Taylor'la yollarını ayırdığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:03
Türk Telekom, Tony Taylor'la yollarını ayırdı
Abone Ol google-news

Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'la yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncusu Tony Taylor'a bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmet ve sunduğu katkı için teşekkür ediyoruz. Kendisine yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Türk Telekom Basketbol Türk Telekom basketbol

İlgili Haberler

Türk Telekom Basketbol Takımı'ndan bir imza daha!

Türk Telekom Basketbol Takımı'ndan bir imza daha!
Türk Telekom Jalen Adams ile el sıkıştı

Türk Telekom Jalen Adams ile el sıkıştı
Türk Telekom'dan Okben Ulubay hamlesi

Türk Telekom'dan Okben Ulubay hamlesi

En Çok Okunan Haberler