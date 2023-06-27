Türk Telekom Jalen Adams ile el sıkıştı
Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, ABD'li oyuncu Jalen Adams'ı renklerine bağladı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, 27 yaşındaki oyuncu Jalen Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, dördüncü transferini duyurdu.
TÜRK TELEKOM'DAN 4. TRANSFER
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv forması giyen Jalen Adams'ı renklerimize bağladık" denildi.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie ve Metehan Akyel ile sözleşme imzalamıştı.
Jalen Adams yeni sezonda #AnkaraBasketbolu için mücadele verecek ????— Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) June 27, 2023
Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv forması giyen Jalen Adams’ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Jalen Adams! ?? pic.twitter.com/UyRLzu6COQ
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