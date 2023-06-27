Türk Telekom Jalen Adams ile el sıkıştı

Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, ABD'li oyuncu Jalen Adams'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 22:10
Türk Telekom Jalen Adams ile el sıkıştı
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Türk Telekom Basketbol Takımı, 27 yaşındaki oyuncu Jalen Adams'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, dördüncü transferini duyurdu.

TÜRK TELEKOM'DAN 4. TRANSFER

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv forması giyen Jalen Adams'ı renklerimize bağladık" denildi.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay, Markis McDuffie ve Metehan Akyel ile sözleşme imzalamıştı.


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