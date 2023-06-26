Türk Telekom'dan Okben Ulubay hamlesi

Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Okben Ulubay'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 17:34
Türk Telekom'dan Okben Ulubay hamlesi
Abone Ol google-news

Türk Telekom Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Okben Ulubay

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Okben Ulubay'ı renklerimize bağladık" denildi.

27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.


Okben Ulubay Türk Telekom transfer

İlgili Haberler

Türk Telekom 3 oyuncuyla yollarını ayırdı

Türk Telekom 3 oyuncuyla yollarını ayırdı
Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi

Türk Telekom'da Nenad Canak dönemi
Türk Telekom, Başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı

Türk Telekom, Başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı

En Çok Okunan Haberler