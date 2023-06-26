Türk Telekom'dan Okben Ulubay hamlesi
Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Okben Ulubay'ı renklerine bağladı.
Türk Telekom Basketbol Takımı, Okben Ulubay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Okben Ulubay
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçen sezon Beşiktaş Emlakjet forması giyen Okben Ulubay'ı renklerimize bağladık" denildi.
27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.
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