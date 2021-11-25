Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu devirdi

25 Kasım 2021 Perşembe, 23:05

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 89-84 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve etkili savunmasıyla rakibini hücumlardan boş çeviren Fenerbahçe Beko, De Colo ve Shayok'un elinden bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 15-6 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanan Anadolu Efes, Henry'nin üçlüğü dışında isabet bulmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip karşısında farkı eritti ve ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.



İkinci periyoda Larkin'in basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya çıkaran (20-25) Anadolu Efes'e yanıt üst üste iki üçlük atan Polonara'dan geldi: 26-25. Simon ve Micic'in basketleriyle 36-33 geriye düşen sarı-lacivertli takım, ilk yarının bitimine iki dakika kala aldığı moladan güçlü döndü. Vesely, Biberovic ve Booker ile 8 sayılık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-36 önde gitti.

Taraftarının desteğini arkasına alarak ikinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely ve Shayok'un basketleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 46-36. 25'inci dakikasında skora 51-51'lik denge gelen mücadelede Guduric ile 7 sayılık seri yakalayan ve farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, bu çeyreği de 67-56 üstünlükle kapadı.

Son çeyrekte Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in üst üste üç üçlüğüyle farkı üç sayıya (74-71) indirdi. Son dakikalarında büyük çekişmenin yaşandığı maçın bitimine 40 saniye kala Larkin'in basketiyle 85-84 öne geçen lacivert-beyazlı ekip, Micic'in serbest atışlarıyla galibiyet için önemli bir avantaj yakaladı: 84-87. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun çabaları yeterli olmadı ve Anadolu Efes salondan 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde altıncı galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı.





Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Shayok 18, De Colo 14, Henry 10, Vesely 13, Booker 6, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 6, Guduric 9, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu



Anadolu Efes: Beaubois 7, Moerman 6, Pleiss 17, Micic 14, Simon 7, Larkin 25, Singleton 5, Bryant 2, Petrusev 2, Dunston 4

1. Periyot: 18-20

Devre: 41-36

3. Periyot: 67-56

Beş faulle oyundan çıkan: 38.42 Vesely (Fenerbahçe Beko)





