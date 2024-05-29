Türkiye - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de Almanya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak.
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında çarşamba günü saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayıınlanacak.
Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
Çarşamba:
22.30 Almanya-Türkiye
31 Mayıs Cuma:
03.30 Sırbistan-Türkiye
1 Haziran Cumartesi:
21.00 Güney Kore-Türkiye
2 Haziran Pazar:
23.00 ABD-Türkiye
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