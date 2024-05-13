Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde birinci oldu. Milli tekvandocular; 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, milli para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 07:36
Türkiye, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldu
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Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda takım halinde birinci oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun son gününde tatamiye çıkan Emre Kutalmış Ateşli, bronz madalya elde etti.

40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu katıldığı organizasyonda milli tekvandocular; 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, milli para tekvandocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

Şampiyonayı genel sıralamada zirvede tamamlayan Türkiye, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez takım halinde birinci sırada yer aldı.

Türkiye, ilki 1976'da yapılan ve 26'ncısı düzenlenen organizasyonda 8'nci kez takım halinde şampiyon olmayı başardı.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Tekvando:

Altın: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo)

Gümüş: Hakan Reçber (63 kilo), Merve Dinçel Kavurat (49 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Bronz: Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Para tekvando:

Altın: Gamze Gürdal (K44 57 kilo)

Gümüş: Meryem Betül Çavdar (K44 52 kilo), Ali Can Özcan (K44 58 kilo), Mahmut Bozteke (K44 63 kilo), Fatih Çelik (K44 70 kilo)

Bronz: Nurcihan Ekinci (K44 47 kilo), Lütfiye Özdağ (K44 52 kilo), Sümeyye Özcan (K44 57 kilo)


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