Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 17:01

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene ayrılığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene’ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle



2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/diIkBKSYXx — TBF (@TBF) April 4, 2022

Orhun Ene'den boşalan başantrenörlük görevi için en güçlü aday ise şu anda Anadolu Efes'in koçluğunu yapan Ergin Ataman.