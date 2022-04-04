Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Orhun Ene ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene ayrılığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:
"2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene’ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Orhun Ene'ye Teşekkürlerimizle— TBF (@TBF) April 4, 2022
2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/diIkBKSYXx
Orhun Ene'den boşalan başantrenörlük görevi için en güçlü aday ise şu anda Anadolu Efes'in koçluğunu yapan Ergin Ataman.
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