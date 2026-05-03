Türkiye Bisiklet Turu'nu Sebastian Berwick kazandı

3.05.2026 14:10:00
AA
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick birinci oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 26 Nisan'da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen TUR 2026, Ankara etabıyla sona erdi.

Turun 6. ve kraliçe etabında liderliği ele geçiren Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. TUR 2026'yı kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, turkuaz mayonun da sahibi oldu.

TUR 2026'yı Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Tech NIPPO Rali ekibinden Belçikalı Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada bitirdi.

SON ETABI CRABBE KAZANDI

TUR 2026'nın 8. ve son etabını Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe kazandı.

Crabbe, Ankara'daki 108,4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

MAYOLAR

TUR 2026'da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu.

En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı.

En iyi sprinter olarak Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, yeşil mayoyu kazandı.

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti.

Takımlarda ise XDS Astana ekip olarak birinci oldu.

