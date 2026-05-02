61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

2.05.2026 13:30:00
AA
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da "61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden kapatılacak yollara ilişkin açıklama yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu" nedeniyle yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Yapılan açıklamaya göre, yarın düzenlenecek etkinlik dolayısıyla saat 06.00'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın Strazburg Caddesi Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan kısmı, Beştepe Caddesi'nin Söğütözü Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kesimi, Alparslan Türkeş Caddesi'nin Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü, Bahriye Üçok Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi arasında kalan kısmı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

Gazeteci Yazar Muammer Bostancı Caddesi'nin Bandırma Caddesi ile Beşevler Kavşağı arasında kalan bölümünde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nin İnönü Bulvarı ile Beşevler Kavşağı arasında kalan kesiminde, Akdeniz Caddesi'nin Aşkabat Caddesi ile Gençlik Caddesi arasında kalan bölümünde, Gençlik Caddesi'nin Şehit Gönenç Caddesi ile Anıt Caddesi arasında kalan kısmında ve Anıt Caddesi'nin tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümünde, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Agah Efendi Sokağı arasında kalan kesiminde, Cumhuriyet Caddesi'nin Mevlana Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasında kalan bölümünde ve bu yollara bağlanan tüm cadde/sokakların tamamında çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmeyecek.

İlgili Haberler

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs kapsamında alınan Valilik kararları doğrultusunda Taksim başta olmak üzere birçok noktada yollar trafiğe kapatıldı, bazı ilçelerde araç ve yaya geçişine izin verilmedi. Metro, tramvay ve füniküler hatlarında da kısıtlamalar uygulanıyor.
1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı?
1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı? İstanbul'da kapalı yollar listesi 1 Mayıs işçi bayramı kapsamında alternatif güzergahlar ile birlikte kamuoyuna duyuruldu. Peki, 1 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul'da hangi yollar kapalı? 1 Mayıs'ta Taksim kapalı mı?
Galatasaray MCT Technic'te Will Cummings ile yollar ayrıldı!
Galatasaray MCT Technic'te Will Cummings ile yollar ayrıldı! Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 33 yaşındaki ABD'li oyuncu Will Cummings ile yolların ayrıldığını duyurdu.