Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i konuk edecek.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç saati belli olacak.
Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.