Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

27.11.2025 11:19:00
Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk maçında kendi evinde Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i konuk edecek.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç saati belli olacak.

Ay-yıldızlı ekip 30 Kasım Pazar günü İsviçre'yle deplasmanda karşılaşacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Bosna Hersek #a milli basketbol takımı

