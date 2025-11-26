Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası yolculuğu başlıyor!

26.11.2025 15:56:00
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında kendi evinde perşembe günü Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında perşembe günü Bosna Hersek'i konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

CEDİ OSMAN İLE ÖMER FARUK YURTSEVEN'İN DURUMU...

Tedavileri süren Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in durumu maç günü belli olacak.

Milliler 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00'da İsviçre ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai Basketbol), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)

