Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda seçim savaşları

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:51

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:51

Ekonomik kriz ve özellikle kurlardaki artışlar, federasyonların dünya/avrupa şampiyonaları gibi zorunlu yurt dışı harcamalarını içinden çıkılmaz hale getirdi. Federasyonlar maddi sıkıntı ve borç içindeler. Pek çoğu 2022 yılı ödeneklerini alamadıkları gibi, kur farkından kaynaklanan ek bütçe taleplerini de tahsil edemediler.

Türk sporu işte böylesi maddi olanaksızlıklar içinde ayakta kalma savaşı verirken, spor bakanlığında başka bir savaş var!

2023 seçimlerinde milletvekilliği koltuğu kapmak için müthiş bir yarış başlamış durumda! Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun İstanbul veya Manisa’dan, bakan yardımcılarından Sinan Aksu’nun Erzincan’dan, Hamza Yerlikaya’nın İstanbul’dan, genel müdürler Mehmet Baykan’ın Konya’dan, Hasan Davulcu’nun Amasya’dan, Süleyman Şahin’in Bursa’dan ön sıralarda aday olabilmek için çalıştıkları konuşuluyor kulislerde. Bu seçim yarışı daire başkanlarına kadar sirayet etmiş durumda.

“YARDIMCILARI O BAKANDAN ŞİKAYETÇİ”



Bakanlık yüksek bürokrasisi kendi içinde ayrışmış, kutuplaşmış durumda. Yerleri nispeten garanti görünen Mehmet Baykan ve Sinan Aksu’nun Bakan Kasapoğlu ile aralarının çok uzun zamandır açık olduğu da biliniyor. Memleketi Sivas’ta hiç şansı olmayan Hamza Yerlikaya, İstanbul adaylığı için eskiden açıkça muhalefet ettiği Bakan Kasapoğlu’nu kolluyor. Uzun süredir de bakanın yanında hareket ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan köşesinde, “Yardımcıları o bakandan şikayetçi” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Pehlivan, “Bakan Kasapoğlu’nun Bakan yardımcılarından daire başkanlarına kadar çok kişiyle iyi bir iletişimi yokmuş. Bakan Bey bana da kızmasın, AKP kulislerinde konuşuluyor bunlar. Yani ben onun çevresinin yalancısıyım!” yazınca, ortalık daha da karışmış.

Bakanın yakın ekibi de Yeni Akit’te, “At yalanı, sevsinler inananı! Yalancıyı n’etsinler Barış Pehlivan?” başlıklı bir yazı yazdırdı. Lakin cevap niteliğindeki bu yazı 1 saat içinde Yeni Akit’in internet sitesinden kaldırıldı.

Görünen o ki Bakanlık içinde seçim savaşları artarak büyüyecek. Hal böyle olunca da 2022’de olduğu gibi 2023’te de federasyonların maddi sıkıntıları, sorunları devam edecek. Herkes kendi derdinde. Dolayısıyla seçim bölgelerinin ihtiyaçlarına odaklanmış durumdalar!

Türk sporunun, federasyonların derdi kimsenin umurunda değil.