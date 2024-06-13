Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:53

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:53

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında bugün Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hong Kong'da oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.



TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?



Milletler Ligi maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.

Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında bu maçın ardından Filenin Sultanları Çin ve Brezilya ile iki zorlu maça çıkacak.

Bu maçlardan elde edilecek galibiyet Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki 1. sırasını perçinleştirmesi açısından büyük önem arz edecek.