Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi: Üçüncü haftaya galibiyetle başladık!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:17

Güncelleme: 12.06.2024 - 13:20

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Tayland'ı setlerde 3-0 mağlup ederek üçüncü haftaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

SIRADAKİ RAKİP DOMİNİK CUMHURİYETİ

Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.

Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya