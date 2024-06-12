Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi: Üçüncü haftaya galibiyetle başladık!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında karşılaştığı Tayland'ı setlerde 3-0 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, Tayland'ı setlerde 3-0 mağlup ederek üçüncü haftaya galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND
SIRADAKİ RAKİP DOMİNİK CUMHURİYETİ
Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.
Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.
Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
13 Haziran Perşembe:
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi:
15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar:
12.00 Türkiye-Brezilya
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