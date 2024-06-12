Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi: Üçüncü haftaya galibiyetle başladık!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında karşılaştığı Tayland'ı setlerde 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 13:17
Filenin Sultanları Tayland'a set vermedi: Üçüncü haftaya galibiyetle başladık!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta ilk maçında Tayland ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Tayland'ı setlerde 3-0 mağlup ederek üçüncü haftaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın set sonuçları şu şekilde:

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 TAYLAND

SIRADAKİ RAKİP DOMİNİK CUMHURİYETİ

Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.

Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya


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