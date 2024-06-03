Filenin Sultanları maçında gündem olan taraftar taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
Filenin Sultanları geçen gün oynadığı maçta ABD'yi devirdi. Maça damga vuran anlardan biri ise bir taraftarın dekoltesi oldu. TRT Spor'da yayımlanan karşılaşma sonrası sevinen taraftarlar arasında canlı yayın kazası yaşandı. Taciz mesajları birbirini izleyince genç kadın hesabını kapattı.
A Milli Kadın Voleybol takımımızın ABD'yi 3-2 yendiği maçta Türk taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ağır çekimde ekrana getirilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.
Genç kadın ekranda gözükmesinin ardından taciz mesajları aldı, hesabını gizledi.
TACİZ İÇERİKLİ MESAJ ATTILAR
Görüntülerin ekrana gelmesinin ardından bazı kullanıcılar kadın taraftarın sosyal medya hesabını bularak, kendisine taciz içerikli yorumlarda bulundu.
Yaşanan bu durum sonrası ABD'de yaşayan genç kadın Instagram hesabını gizledi.
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