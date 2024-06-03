Filenin Sultanları maçında gündem olan taraftar taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi

Filenin Sultanları geçen gün oynadığı maçta ABD'yi devirdi. Maça damga vuran anlardan biri ise bir taraftarın dekoltesi oldu. TRT Spor'da yayımlanan karşılaşma sonrası sevinen taraftarlar arasında canlı yayın kazası yaşandı. Taciz mesajları birbirini izleyince genç kadın hesabını kapattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:15
Filenin Sultanları maçında gündem olan taraftar taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol takımımızın ABD'yi 3-2 yendiği maçta Türk taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ağır çekimde ekrana getirilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Genç kadın ekranda gözükmesinin ardından taciz mesajları aldı, hesabını gizledi.

TACİZ İÇERİKLİ MESAJ ATTILAR

Görüntülerin ekrana gelmesinin ardından bazı kullanıcılar kadın taraftarın sosyal medya hesabını bularak, kendisine taciz içerikli yorumlarda bulundu.

Yaşanan bu durum sonrası ABD'de yaşayan genç kadın Instagram hesabını gizledi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri taciz haberleri voleybol haberleri

İlgili Haberler

Efe Mandıracı kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?

Efe Mandıracı kim, kaç yaşında, nereli? Milli voleybolcu Efe Mandıracı hangi takımlarda oynadı?
Voleybolda yeşil kart ne anlama geliyor? Yeşil kart para ödülü ne kadar?

Voleybolda yeşil kart ne anlama geliyor? Yeşil kart para ödülü ne kadar?
Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı kaç yaşında, nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?

Beyza Arıcı kimdir? Voleybolcu Beyza Arıcı kaç yaşında, nereli? Beyza Arıcı boyu kaç?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler