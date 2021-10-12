Türkiye Dünya Kupası'na nasıl gider?

12 Ekim 2021 Salı, 08:25

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Letonya'yı deplasmanda 2-1 yenen Milliler, kasım ayında da Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak. 2 maçtan alınacak 6 puan, ilk etapta çok kritik olacak ve elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda da kalan 2 maçın birinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.