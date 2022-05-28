Türkiye-Faroe Adaları maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Takımımız, 4 Haziran 2022 saat 21:45’de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 1. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Müsabaka biletlerinin genel satışı başladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:02
Türkiye-Faroe Adaları maçının genel bilet satışı başladı
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 A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile yapacağı karşılaşmanın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamadan satın alınabilecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Müsabakada kale arkası 50, doğu ve batı tribünler ise 100 lira olarak belirlendi.


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