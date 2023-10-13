Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kalan maçlarımız ve ihtimaller...

Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:25

Güncelleme: 13.10.2023 - 10:25

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde kritik bir galibiyete imza attı. Ay yıldızlılar, deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1 - 0 mağlup etti.

Yeni teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçından galip ayrılan milliler, 13 puana ulaştı ve maç fazlasıyla D grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Aynı gece Letonya - Ermenistan maçından gelen sonuç grupta işleri lehimize değiştirdi.

LETONYA, ERMENİSTAN'I DEVİRDİ

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın grubunda yer alan Letonya ile Ermenistan karşılaştı. Mücadele 2-0 Letonya üstünlüğüyle sona erdi.

Skonto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Ikaunieks ve 68. dakikada Balodis kaydetti. Letonya'da Oss, 31 ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Letonya 3 puana çıktı ve gruptaki ilk puanlarını aldı. Ermenistan ise 7 puanda kaldı. Letonya, 15 Ekim günü saat 21:45'te A Milli Takım'a konuk olacak. Ermenistan ise bu kez BAY geçen taraf olacak.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oluşan puan durumu:

1- Türkiye / 13 puan (6 maç)

2- Hırvatistan / 10 puan (5 maç)

3- Ermenistan / 7 puan (6 maç)

4- Galler / 7 puan (5 maç)

5- Letonya / 3 puan (6 maç)

LETONYA MAÇINDA GARANTİLEYEBİLİRİZ

Hırvatistan zaferiyle EURO 2024 kapısını aralayan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız; Letonya galibiyeti veya Galler beraberliğiyle finallere gitmeyi garantileyecek.

Ermenistan'ı geçme ihtimali kalmadı, rakibimiz ikiye düştü

A Milli Takım'ın bu galibiyetiyle birlikte grubu Ermenistan'ın üstünde bitirmesi garantilendi. EURO 2024 için bundan sonra Hırvatistan ve Galler ile yarışacağız.

İLK 2 TAKIM ÇIKACAK

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 19-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu fikstürü

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan

16.06.2023 / Letonya 2-3 Türkiye

19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler

08.09.2023 / Türkiye 1-1 Ermenistan

12.10.2023 / Hırvatistan 0-1 Türkiye

15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye