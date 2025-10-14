Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

14.10.2025 09:45:00
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Andrei Chivulete olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdulkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

