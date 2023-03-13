Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır'dan istifa kararı
Eski milli sporcu Taner Sağır. Türkiye Halter Federasyonu'ndaki asbaşkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sahibi eski milli sporcu ve Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır, 1,5 yıldır bulunduğu federasyondaki görevinden tecrübelerini aktarma fırsatı verilmediği için istifa ettiğini duyurdu.
Taner Sağır
"OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUM DEĞER GÖRMEDİ"
Taner Sağır yaptığı açıklamada, 2021 yılında gerçekleştirilen federasyonun seçimli genel kurulunda yönetim kuruluna girerek asbaşkan olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Olimpiyat şampiyonluğu başarısını elde eden bir sporcu olarak 2021 yılında federasyon seçimlerinde halter federasyonu yönetim kuruluna girip asbaşkan oldum. Ancak 1,5 yıldan bu yana tecrübelerimi aktarma fırsatı verilmediğinden ve olimpiyat şampiyonluğumun değer görmediği için halter federasyonu asbaşkanlık görevinden ve yönetiminden istifa ettiğimi bildiririm."
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...