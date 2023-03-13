Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır'dan istifa kararı

Eski milli sporcu Taner Sağır. Türkiye Halter Federasyonu'ndaki asbaşkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 19:37
Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır'dan istifa kararı
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sahibi eski milli sporcu ve Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır, 1,5 yıldır bulunduğu federasyondaki görevinden tecrübelerini aktarma fırsatı verilmediği için istifa ettiğini duyurdu.

Taner Sağır

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUM DEĞER GÖRMEDİ"

Taner Sağır yaptığı açıklamada, 2021 yılında gerçekleştirilen federasyonun seçimli genel kurulunda yönetim kuruluna girerek asbaşkan olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Olimpiyat şampiyonluğu başarısını elde eden bir sporcu olarak 2021 yılında federasyon seçimlerinde halter federasyonu yönetim kuruluna girip asbaşkan oldum. Ancak 1,5 yıldan bu yana tecrübelerimi aktarma fırsatı verilmediğinden ve olimpiyat şampiyonluğumun değer görmediği için halter federasyonu asbaşkanlık görevinden ve yönetiminden istifa ettiğimi bildiririm."


Taner Sağır istifa Türkiye Halter Federasyonu

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