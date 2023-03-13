Genç futbolcu Mehmet Aydın Türk Milli Takımı'nı seçti
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04 forması giyen genç futbolcu Mehmet Can Aydın, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.
Bundesliga takımlarından Schalke 04’te forma giyen Mehmet Aydın’ın milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığı bildirildi.
Aydın, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, gelecekte Türk Milli Takımı’nda oynamak istediğini söyledi.
Kenan Karaman (solda) ile Mehmet Aydın (sağda)
KUNTZ İKNA ETTİ
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüşmeler yaptığı bilgisini paylaşan 21 yaşındaki genç futbolcu, “Geçen yaz benimle iletişime geçti ve bana gerçek bir perspektif sundu. Bu da beni etkiledi" ifadesini kullandı.
Aydın bu kararı vermek için uzun süre düşündüğünü ve kararı vermenin kolay olmadığını kaydetti.
ALMANYA GENÇ MİLLİ TAKIMINDA OYNAMIŞTI
Schalke 04 altyapısında yetişen Aydın, Nisan 2021’de ilk kez forma giydiği Bundesliga’da 19 maçta oynadı.
Aydın, Almanya’nın genç milli takımlarında da forma giydi.
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