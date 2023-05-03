Türkiye Hentbol Federasyonu açıkladı! Ligden düşme olacak mı?
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kadınlar Süper Ligi'nde bu sezon için küme düşmeyi kaldırırken, Erkekler Süper Ligi'nde ise bir ekibin ligden düşmesini kararlaştırdı.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), bu sezon takımların ligden düşmesiyle ilgili kararını duyurdu.
THF'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle, kadın ve erkekler Süper Ligi'nde birer takımın ve Kadınlar 1. Lig A Grubu'ndan da bir kulübün liglerden çekildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Bundan dolayı THF Yönetim Kurulu tarafından 2022-2023 hentbol sezonunda; Kadınlar Süper Ligi'nde hiçbir takımın ligden düşmemesine, Erkekler Süper Ligi'nde bir takımın ligden düşmesine, Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda ise hiçbir takımın düşmemesine ve diğer bütün liglerimizde statülerimizde belirtilen esaslar çerçevesinde hükümlerin uygulanmasına karar verilmiştir."
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