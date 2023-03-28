Hentbolda Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp kararı

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:22
Hentbolda Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp kararı
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17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Tunus'ta düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'na, Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp yaparak hazırlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, 24-30 Nisan tarihlerindeki organizasyonda mücadele edecek milliler, çalışmalarına 2 Nisan'da Ankara'da başlayacak.

Başantrenör Rıfat Şahin yönetimindeki milli takım, Gürcistan ile 2-7 Nisan tarihlerinde THF Spor Salonu'nda ortak kamp çalışması gerçekleştirecek.

Ankara'daki kampını 16 Nisan'da tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, 17-22 Nisan tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde ikili kampa dahil olacak ve ardından 17 Yaş Altı Akdeniz Konfederasyon Kupası'na katılacak.


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