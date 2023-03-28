Hentbolda Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp kararı
17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp yapacak.
17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Tunus'ta düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'na, Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp yaparak hazırlanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, 24-30 Nisan tarihlerindeki organizasyonda mücadele edecek milliler, çalışmalarına 2 Nisan'da Ankara'da başlayacak.
Başantrenör Rıfat Şahin yönetimindeki milli takım, Gürcistan ile 2-7 Nisan tarihlerinde THF Spor Salonu'nda ortak kamp çalışması gerçekleştirecek.
Ankara'daki kampını 16 Nisan'da tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, 17-22 Nisan tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde ikili kampa dahil olacak ve ardından 17 Yaş Altı Akdeniz Konfederasyon Kupası'na katılacak.
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