Hentbolda Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp kararı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:22

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:22

17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Tunus'ta düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'na, Gürcistan ve Romanya ile ortak kamp yaparak hazırlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre, 24-30 Nisan tarihlerindeki organizasyonda mücadele edecek milliler, çalışmalarına 2 Nisan'da Ankara'da başlayacak.

Başantrenör Rıfat Şahin yönetimindeki milli takım, Gürcistan ile 2-7 Nisan tarihlerinde THF Spor Salonu'nda ortak kamp çalışması gerçekleştirecek.

Ankara'daki kampını 16 Nisan'da tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, 17-22 Nisan tarihlerinde Romanya'nın ev sahipliğinde ikili kampa dahil olacak ve ardından 17 Yaş Altı Akdeniz Konfederasyon Kupası'na katılacak.