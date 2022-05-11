Türkiye Hentbol Federasyonu'na Mercedes-Benz Türk sponsor oldu
Türkiye Hentbol Federasyonu ile Mercedes-Benz Türk arasında ulaşım sponsorluğu anlaşması imzalandı.
Türkiye Hentbol Federasyonu ile bir otomotiv markası arasında imzalanan anlaşmayla, milli takımların resmi ulaşım sponsoru sağlanmış oldu.
Sponsorluk anlaşmasının imza törenine Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Türkiye Kadın ve Erkek Milli Hentbol Takımı oyuncuları ile sponsor markanın temsilcileri katıldı.
Anlaşmanın taraflara hayırlı olması temennisinde bulunan Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, "Türk hentboluna destek verilmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yönetim olarak, Türk hentbolunu Avrupa ve dünyada zirveye taşımak hedefiyle göreve geldik. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız yeni sponsorluklarımızın yanında bugün duyurduğumuz ulaşım sponsorluğu anlaşmasıyla bu yolda sağlam adımlarla ilerliyor ve güç kazanıyoruz. İş birliğimizin uzun yıllar boyunca büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza sunulan bu çok değerli katkıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu sponsorluk anlaşmasının hentbolumuz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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