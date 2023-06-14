Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nde Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
FIVB Milletler Ligi heyecanı devam ediyor.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde Hollanda A Milli Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.
Hong Kong Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
Zorlu karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
İLK HAFTAYI 4. SIRADA BİTİRDİ
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftayı 4. sırada tamamladı.
Organizasyonun Antalya etabında 4 maç yapan "Filenin Sultanları", 3 galibiyet ve bir yenilgi yaşadı.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan ilk haftaya 3-0'lık Güney Kore galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1, üçüncü karşılaşmasında İtalya'yı 3-0 yendi. Milliler, ilk haftanın son maçında ise dün ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
İlk hafta sonunda 10 puan toplayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. sırada yer aldı.
İKİNCİ HAFTA MAÇLARI HONG KONG'DA
"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçlarını Hong Kong'da yapacak.
14-18 Haziran tarihlerinde oynanacak ikinci hafta karşılaşmalarında ay-yıldızlı ekip; Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Milli takımın FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maç programı TSİ şöyle:
14 Haziran Çarşamba:
15.30 Hollanda-Türkiye
15 Haziran Perşembe:
12.00 Polonya-Türkiye
16 Haziran Cuma:
08.30 Türkiye-Kanada
18 Haziran Pazar:
12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
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